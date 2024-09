Vampire Survivors meets Pokémon: So will Wildkeepers Rising das Genre aufmischen

Das kanadische Studio Lioncode Games hat Wildkeepers Rising angekündigt, eine Genre-Mischung aus Roguelite-Action mit Survival-Elementen und Monstersammeln, die man als „Vampire Survivors meets Pokémon“ vorstellt.

Einen Termin gibt es noch nicht, die Veröffentlichung soll zunächst für PC-Steam im Early-Access erfolgen. Details und einen Trailer haben wir aber natürlich für euch!

Das Survival-Genre habe sein Rezept stets mit Neuerungen verfeinert und Lioncode Games will eine weitere Innovation hinzufügen: das Sammeln von Kreaturen und Gruppensynergien. So soll die Wiederspielbarkeit, die sich an Titeln wie Vampire Survivors und Death Must Die orientiert, weiter erhöht werden.

„Zähme Wächter und wilde, heimtückische Monsterhorden, die das Land befallen. Mit seiner von klassischer Fantasy und Anime inspirierten Grafik bietet dieses handgezeichnete Indie-Spiel einen befriedigenden Spielverlauf mit abwechslungsreichen Karten und Modi zum Erkunden“, so die Einführung.

Inspiriert sieht sich diese Grafik von Jim Henson, Studio Ghibli und Akira Toriyama. Die Kreaturen sind handgezeichnet und sollen eigene Persönlichkeiten bieten. Wie das aussieht, könnt ihr euch im ersten Trailer ansehen. Eine Steam-Seite findet ihr ebenfalls bereits.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Wildkeepers Rising, Lioncode Games