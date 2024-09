Darksiders II: Deathinitive Edition setzt im Oktober technisch nochmal eins drauf

Deathinitive noch nicht am Ende, witzelt man bei THQ Nordic. Darksiders-Fans dürfen sich seit dem THQ Nordic Showcase im August auf eine Fortsetzung der Reihe freuen. Die ist aber deathinitive nicht Teil der heutigen Meldung.

Stattdessen kündigte man heute eine (weiter) verbesserte Version von Darksiders II für PlayStation 5 und Xbox Series an. „Wir haben zwar Neuigkeiten, aber es ist nicht jene Ankündigung. Also, mit der Erwartungshaltung haben wir aufgeräumt, konzentrieren wir uns nun darauf, was schon sehr bald erscheint“, so THQ Nordic.

Darksiders II Deathinitive Edition erscheint am 15. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series. „Diese speziell angepasste und optimierte Fassung des legendären Action-Adventures bring native 4K-Auflösung, Ray-Tracing sowie verbesserte Licht- und Schatteneffekte, um auch auf den aktuellen Konsolen wieder ordentlich was herzumachen.“

Auf der PlayStation 5 gibt es obendrein haptisches Feedback und kürzere Ladezeiten dank SSD-Technologie. Kostenpunkt: 29,99 Euro. Wer digital vorbestellt, erhält einen 50-prozentigen (!) Rabatt und wer die Deathinitive Edition schon auf PS4 besitzt, bezahlt gar nichts. Dann gibt es ein kostenloses Upgrade.

Der Gameplay-Teaser:

Bildmaterial: Darksiders II: Deathinitive Edition, THQ Nordic, Gunfire Games