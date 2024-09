Dicker Rabatt schon vor dem Launch: Das neue Zelda könnt ihr jetzt für 47,99 Euro vorbestellen

Einen feinen Pre-Launch-Rabatt haben Media Markt und Saturn heute für Zelda: Echoes of Wisdom am Start. Stolze 20 Prozent Rabatt noch vor der Veröffentlichung auf einen preisstabilen First-Party-Titel von Nintendo, viel günstiger wird das Spiel in den nächsten Wochen gewiss auch nicht. Für 47,99 Euro könnt ihr jetzt vorbestellen bei:

Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Zelda: Echoes of Wisdom verschlägt und auf eine weitere Reise nach Hyrule, diesmal allerdings in der Rolle von Prinzessin Zelda. Das bringt natürlich einige spannende, spielerische Neuerungen mit sich.

Einige brennende Fan-Fragen wurden schon geklärt: Wir wissen um die „Spielbarkeit“ von Link und ob wir die „Risse“ betreten können.

Übrigens: Obacht ist schon jetzt geboten vor Spoilern. Berichten zufolge ist The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom bereits geleakt. Konkret ist offenbar eine ROM des Spiels im Internet im Umlauf. Potenzielle Spoiler sind die logische Konsequenz.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo