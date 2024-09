Crunchyroll bringt das Overlord-Abenteuer Lord of Nazarick in den Westen

Gemeinsam mit Crunchyroll wird A PLUS Japan das neue Lord of Nazarick im Westen veröffentlichen. Das Spiel basiert auf der Hit-Anime-Serie Overlord und wird ein rundenbasiertes RPG, welches im kommenden Herbst für Mobilgeräte und PCs erscheinen soll.

Das Spiel begleitet somit auch den heutigen Kinostart von Overlord: The Sacred Kingdom. Lord of Nazarick soll zudem das erste Spiel werden, welches das neue Feature „Crunchyroll Login“ nutzt. Dabei gibt es für Premium-Mitglieder verschiedenste Boni.

„Tretet in diesem epischen Strategie-RPG in die Fußstapfen von Ainz Ooal Gown, dem Obersten Herrscher des Großen Grabes von Nazarick! Taucht ein in eine fesselnde Fantasy-Welt, in der Magie und Macht aufeinanderprallen und nur die Stärksten den Sieg erringen können“, so die Einführung.

Die Story des Mobile-Games soll die Inhalte des Animes spielbar machen, das Universum von Overlord aber auch erweitern. Die offizielle Website zum Spiel mit zahlreichen weiteren Details und den üblichen Kampagnen zur Vorabregistrierung findet ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Lord of Nazarick, Crunchyroll Games, Perfect World Games