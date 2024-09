Optisch vertraut, aber spielerisch schlägt Fate Trigger: The Novita in eine andere Kerbe

Saroasis Studios, eine Tochter von China-Riese Tencent, hat Fate Trigger: The Novita angekündigt. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und schlägt optisch in eine vertraute Kerbe, bietet aber spielerisch mal einen anderen Fokus. Es handelt sich nämlich um einen Hero-Taktik-Shooter.

Die Veröffentlichung ist für PCs via Steam und im Epic Games Store, Mobilgeräte sowie für Playstation 5 und Xbox Series geplant. Ein erster geschlossener Alpha-Test wird am 25. September beginnen. Eine Steam-Seite ist bereits online. Auch dort kann man sich für den Spieletest anmelden.

„Unser Team bei Saroasis Studios hat viel Energie, Mühe und Liebe investiert, um ein aufregendes Free-to-Play-Erlebnis für alle Spieler zu schaffen“, sagte Creative Director Jia Heng in einer Pressemitteilung. „Die bevorstehende Markteinführung ist ein unglaublicher Meilenstein für das Unternehmen und wir freuen uns sehr, Fate Trigger: The Novita in die Hände von Spielern weltweit zu geben.“

In die Hintergründe führt man so ein: „Eine riesige, mächtige, kugelförmige Entität hängt hoch am Himmel. Die Welt ist in schwebende Inseln zersplittert, die von einer sich ausbreitenden Paleblight-Katastrophe bedroht werden, die das Schlachtfeld jeden Moment zerstören kann.“

Und weiter: „Du bist der auserwählte Krieger, der Erwecker, und deine Mission ist es, die tiefsitzenden Geheimnisse dieser neuen Welt aufzudecken, indem du dir den Weg zum endgültigen Sieg freischießt.“ Die offizielle Website stellt euch Welt, Charaktere und Waffen im Detail vor.

Der neue Trailer:

