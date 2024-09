Kingdom Hearts 4: Spannende und zugleich traurige Nachrichten vom Serienschöpfer

Dass Kingdom Hearts 4 irgendwann aufschlägt, ist bekannt – allzu viele Informationen darüber hinaus gibt es allerdings noch nicht zum heiß erwarteten Projekt. Nun meldete sich Serienschöpfer Tetsuya Nomura aber in einem Interview mit Young Jump zu Wort. Mit spannenden, für manch einen Fan aber auch traurigen Nachricht.

Demnach lege man mit Kingdom Hearts 4 die Weichen, die Serie langsam aber sicher ihrem Ende entgegenzuführen. Irgendwann in den nächsten Jahren möchte Nomura nämlich in Rente gehen und Kingdom Hearts sähe er bis dahin gern abgeschlossen. Ob das dann auch klappt, ist natürlich eine andere Frage. Trotzdem müssen sich Fans darauf einstellen, dass sie nicht mehr mit allzu vielen Serieneinträgen rechnen sollten.

Kingdom Hearts 4 werde zudem als „Reset“ angelegt, damit auch Neulinge die Möglichkeit haben, in die Serie einzusteigen. Langjährige Fans sollen aber natürlich auch auf ihre Kosten kommen und die eine oder andere Frage beantwortet bekommen.

Audrey von Aitai Japan übersetzt Nomuras Aussage via Twitter: „Für diejenigen, die wissen, wie KH3 endet: Der Grund, warum Sora zum Schluss so endet, ist, dass wir die Geschichte in gewisser Weise neu starten wollten. Das sollte es Neueinsteigern noch einfacher machen, ab KH4 in die Geschichte einzusteigen.“

via The Gamer, (2), Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix