Traumhafte Abenteuer: Das Disney Pixel RPG hat einen konkreten Termin

Vor einigen Wochen hatte Disney Interactive überraschend Disney Pixel RPG angekündigt. Schon der Name versprach eine interessante Mischung zu werden. Pixel-Art, RPG und Disney? Versprochen wurde eine „unerwartete Begegnung und ein traumhaftes Abenteuer“, entwickelt in Zusammenarbeit mit GungHo Online Entertainment. Einziger Wermutstropfen für viele: es wird ein Mobile-Game.

Bei Disney hat man sich jetzt auf den Fahrplan festgelegt. Am 7. Oktober wird Disney Pixel RPG weltweit auch mit deutschen Texten an den Start gehen und bereits über 600.000 Menschen haben sich in den Mobile-Stores vorabregistriert. Offenbar ein gutes Zwischenergebnis!

Die Story von Disney Pixel RPG spielt in einer „kuriosen Welt, in der die Disney-Spielwelten miteinander verbunden sind“. Ihr werdet auf viele vertraute Disney-Charaktere treffen, die sich aus verschiedenen Spielwelten hier versammelt haben. Ein unbekanntes Programm führt dazu, dass die friedliche Spielwelt ins Chaos gestürzt wird.

Durch eine Anomalie werden Spielwelten, die sonst getrennt voneinander existieren, miteinander verbunden und die Charaktere sind in großer Aufruhr. Die offizielle Website fragt: Maleficent in einer RPG-Welt? Micky Maus in einer Brettspielwelt? Arielle in einer Musikspielwelt? Auch Baymax, Dschinni, Puuh, Stitch und Aurora werden auftauchen. Die neue Ankündigung führt zudem Peter Pan, Mulan, Zootopia, Tangled und Sleeping Beauty sowie weitere.

Kämpfe laufen offenbar rundenbasiert ab. Das Spiel soll auch für RPG-Einsteiger geeignet sein und eine einfache Steuerung und einen Automodus bieten. Materialien, mit denen ihr euren Charakter aufleveln könnt, sollen Charaktere sammeln, während ihr weg seid. Euren Avatar könnt ihr personalisieren und spätestens hier sind wir wahrscheinlich bei der Monetarisierung des Free-to-play-Games.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Disney Pixel RPG, Disney, GungHo Online Entertainment