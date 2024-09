Final Fantasy XIII: Die gesamte Trilogie soll Neuauflagen erhalten, besagen windige Gerüchte

Es ist nicht mehr als ein Gerücht: Nicht nur Final Fantasy XIII soll die überfällige (glauben wenigstens einige Fans) Neuauflage erhalten. Die gesamte Trilogie soll für PCs, PlayStation 5 und Xbox aufgemöbelt und erneut veröffentlicht werden.

Die Meldung, die derzeit bei Reddit die Runde macht, geht allerdings zurück auf eine Quelle bei 4chan. Das kontroverse Forum ist mehr als windig, aber oft genug treffen 4chan-Beiträge auch voll ins Schwarze.

So wurde dort schon im Mai 2024 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii präsentiert – aber es hat wohl auch deshalb niemand für bare Münze genommen, weil es absurd klang. Aber was ist schon „absurd“ im Yakuza-Kontext.

Eine Neuauflage von Final Fantasy XIII wäre jedenfalls alles andere als absurd. Das Original ist inzwischen 15 Jahre alt und nicht zuletzt das einzige Hauptspiel der Serie, das nicht auf PlayStation 5 spielbar ist. Und die Erinnerungen bei vielen Fans an das Spiel sind bestens gealtert, auch wenn es damals nicht unumstritten war.

Das soll die Neuauflage bieten

4chan, via Reddit, berichtet von den üblichen Verbesserungen für Remaster: 4K-Auflösung, 60fps, verbesserte Grafik und Texturen, einige zusätzliche Effekte und ein überarbeiteter Soundtrack. Dazu gibt es vertraute Quality-of-Life-Features wie einen Fast-Battle-Mode und ausschaltbare Zufallskämpfe.

Anfang 2025 soll die Veröffentlichung erfolgen und natürlich sind die Gerüchte auch im Kontext der bevorstehenden Tokyo Game Show interessant. Der Trilogie um Lightning gehören neben Final Fantasy XIII auch XIII-2 und Lightning Returns.

Was dran ist? Der kolportierte Termin Anfang 2025 lässt nicht viel zeitlichen Spielraum zu. Sollte es stimmen, dann müsste eine Ankündigung auch bald erfolgen. Insofern sind wir bald schlauer. Angesichts der Primärquelle 4chan gilt allerdings: Salz, ganz viel Salz.

Bildmaterial: Final Fantasy XIII, Square Enix