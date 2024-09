The Witcher: Sirens of the Deep verschiebt sich – dafür gibt es einen ersten Einblick

Um den Hexer Geralt ist eigentlich immer was los. Nachdem er sich in The Witcher 3: Wild Hunt vor bald 10 Jahren die Ehre zum internationalen Höhenflug gab, bescherte man Fans nicht nur Neuauflagen des gefeierten Rollenspiels, sondern zahlreiche Adaptionen.

Eines der aktuellen Projekte: Der Animationsfilm „Sirens of the Deep“, der in Kooperation mit Netflix entsteht. In diesem wirkt auch Doug Cockle mit, der als raue Stimme des Hexers, fest mit der Figur verankert gehört, finden Fans. Die weniger gute Nachricht: Anstatt wie geplant zum Ende des Jahres an den Start zu gehen, verspätet sich die Serie auf den 11. Februar 2025.

Dafür gewährt Netflix nun einen ersten zusammenhängenden Blick auf das Projekt, das von Kang Hei Chul inszeniert wird, der zuvor bereits „Nightmare of the Wolf“ verantwortete.

Auf Basis von „A Little Sacrifice“ von Witcher-Schöpfer Andrzej Sapkowski, beginnt „Sirens of the Deep“ damit, dass Geralt von Riva eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf untersucht. Schon bald wird er dabei in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen Menschen und Meermenschen hineingezogen.

Mit The Witcher 4 geht übrigens auch die Videospiel-Serie künftig in die nächste Runde. Und wie Cockle kürzlich andeutete, spielt der beliebte Hexer dabei durchaus eine Rolle.

Zwei Minuten aus The Witcher: Sirens of the Deep

via Eurogamer, Bildmaterial: Netflix