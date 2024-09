Assassin’s Creed Shadows: Neuer Trailer rückt die Spielwelt des Titels in den Fokus

Der französische Publisher und Entwickler Ubisoft hat kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Samurai-Blockbuster Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht. Dieser neue Trailer bietet uns frische Eindrücke aus der detailliert gestalteten Spielwelt des vielversprechenden Titels.

Die Geschichte von Assassin’s Creed Shadows spielt im Japan des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der äußerst kriegerischen Sengoku-Zeit. Man übernimmt die Rollen der Shinobi Naoe und des Samurai Yasuke.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 15. November für PS5, Xbox Series, PCs via Ubisoft Plus, Mac via dem Apple App Store und Luna. Zu einem späteren Zeitpunkt möchte Ubisoft den Titel auch für das iPad veröffentlichen.

Der neue Trailer zur Spielwelt

Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft