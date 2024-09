Im Test! Fitness Boxing feat. Hatsune Miku bietet hartes Training zu spaßiger Musik

Titel Fitness Boxing feat. Hatsune Miku 7. März 2024 Imagineer 5. September 2024 Aksys Games 5. September 2024 Aksys Games System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler HexaDrive Genres Rhythmus/Fitness Texte

Vertonung

Eine der größten Internet-Legenden ist wohl Hatsune Miku. Die virtuelle Sängerin begeistert seit Jahrzehnten Millionen von Menschen und zahlreiche Videospiele wurden unter ihrem Namen veröffentlicht. Doch Miku möchte nicht nur mit Liedern den Menschen Freude bringen, sondern sorgt sich scheinbar auch um die Gesundheit ihrer Fans. Deswegen gibt es nun Fitness Boxing feat. Hatsune Miku für die Nintendo Switch. Bereits mit Fist of the North Star erschien ein Ableger der Fitness-Boxing-Reihe in Deutschland, nun ist das virtuelle Idol an der Reihe.

Zieht die Box-Handschuhe an! … oder eher die Handgelenkschlaufen

Die Mischung erscheint auf den ersten Blick komisch. Hatsune Miku, ein Charakter bekannt für Rhythmus-Spiele, boxt mit euch für eure Fitness. Dabei ist Miku nicht alleine, auch die Vocaloids Rin, Len und Luka sind im Spiel freischaltbar. Letztendlich sind diese virtuellen Idole aber nicht direkt diejenigen, welche euch durch das Fitness-Boxen führen. Einer von zwei Trainern steht euch zur Seite und gibt euch während der Workouts die Anweisungen, was ihr machen sollt, und erklärt euch die Moves. Hierzu muss man direkt sagen, dass es dies nur auf Englisch gibt, während Miku und Co. Japanisch sprechen.

In Fitness Boxing feat. Hatsune Miku geht es darum, dass ihr regelmäßige Workouts macht. Dies geschieht in der Form von, das ist aufgrund des Namens sicher nicht überraschend, Boxen. Darum bietet euch der Titel eine Trainings-Reise an, bei der ihr angeben könnt, ob ihr zum Beispiel Gewicht verlieren oder euer jetziges Gewicht halten wollt. Auch ein Ziel könnt ihr anlegen. Erreicht wird dies dann mit täglichen Workouts. Um euch zum täglichen Spielen zusätzlich zu motivieren, gibt es übrigens auch tägliche Missionen.

Im Rhythmus boxen?

Damit ihr am Anfang nicht von Miku und den unterschiedlichen Bewegungen erschlagen werdet, lernt ihr Stück für Stück die möglichen Moves. Die Basics stellen Straights und Jabs dar – sprich, ihr macht eine nach vorn schlagende Bewegung mit einem Joy-Con. Dann kommen Uppercuts dazu, Ausweichmanöver und Blocken. Die unterschiedlichen Symbole zu lernen ist anfangs ein wenig schwer, mit genug Übung kann man diese aber irgendwann unterscheiden und weiß genau, in welche Richtung man sich bewegen oder schlagen muss.

Ein wichtiger Hinweis an der Stelle: Bei Fitness Boxing werdet ihr ins Schwitzen kommen. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Deswegen, benutzt auf jeden Fall die Handgelenkschlaufen der Joy-Con. Wir wollen schließlich keine Joy-Con in den TV fliegen sehen, weil es euch aus der Hand gerutscht ist!

Die Trainings-Sessions sind in bestimmte Workouts ausgelegt, welche oftmals auf unterschiedliche Teile eures Körpers fokussieren. Dazwischen gibt es aber auch kurze Einlagen mit Songs von Hatsune Miku. Hier boxt ihr, recht lose, im Rhythmus der Musik. Wirklich wie ein Rhythmus-Spiel fühlt es sich ehrlich gesagt nicht an und oft brachte es mich eher aus dem Takt, der Musik zu folgen. Aber wenn man Fan von Vocaloid-Musik ist, dann kann man hier viel Spaß haben.

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Wenn ihr aber gar keine Zeit für ein komplettes Training habt, so könnt ihr auch kleine Workouts starten. Sucht euch zum Beispiel einen der freigeschalteten Miku-Songs aus und legt los. Das könnt ihr theoretisch sogar von Anfang an, denn hier könnt ihr auch auswählen, welche Moves vorkommen werden.

»Nicht unüblich für ein Spiel mit Hatsune Miku sind die freischaltbaren Kostüme.«

Wirklich erkennen, ob ihr die richtigen Bewegungen macht, können die Joy-Con übrigens wohl nicht. Man könnte bei nahezu allen Moves einfach die Joy-Con irgendwie bewegen um die Punkte zu bekommen, die man möchte. Das ist aber natürlich nicht der Sinn des Ganzen. Also bewegt man sich natürlich wie Miku, lässt sich von ihr und den Trainern anfeuern. Übrigens wichtig und gut: Diese erinnern euch regelmäßig daran, etwas zu trinken oder Pausen zu machen. Auch die Dehnungsübungen vor und nach den Workouts sind wichtig und sollten nicht übersprungen werden!

Nicht unüblich für ein Spiel mit Hatsune Miku sind die freischaltbaren Kostüme. Hier gibt es im Spiel nicht sehr viele Outfits, aber es ist eine nette Möglichkeit, seine erspielten Punkte für etwas ausgeben zu können. Ebenfalls könnt ihr weitere Songs im Laufe der Zeit erspielen und somit eure Song-Bibliothek erweitern. Insgesamt gibt es über 20 Songs, was für ein Fitness-Boxing-Spiel sicher mehr ist, als man erwarten würde. Somit wird es auch nach mehreren Wochen nicht langweilig, da diese Songs euch durch Abwechslung während der Fitness-Sessions bei Laune halten können.

Typisch Miku – DLC ist unvermeidbar

Zum Zeitpunkt, als ich diese Zeilen schreibe, ist der DLC für Fitness Boxing feat. Hatsune Miku noch nicht erhältlich. Dennoch möchte ich es kurz ansprechen. Bereits angekündigt sind einige zusätzliche Inhalte. Darunter gibt es natürlich zwei Song-Pakete, welche noch einmal jeweils drei neue Lieder hinzufügen. Zudem gibt es einen Kostüm-DLC. Interessant ist dann der „Miku Exercise Editor“, in welchem ihr eure eigenen Trainingskurse erstellen könnt. Das scheint auch recht umfangreich zu sein und ihr könnt die Kurse dann auch mit anderen Fitness-Begeisterten teilen.

Apropos teilen: Im Zwei-Spieler-Modus könnt ihr gemeinsam vor dem TV mit einer anderen Person trainieren. Stellt allerdings sicher, ausreichend Platz zu haben. Sonst haut ihr euch möglicherweise gegenseitig auf die Mütze.

Bunt, aber gleichzeitig auch ein wenig leer

Grafisch haut uns dieser Ableger der Fitness-Boxing-Reihe nicht aus den Socken. Miku und ihre Freunde sind hübsch animiert, keine Frage. Die Hintergründe sind jedoch nicht sehr spannend gestaltet. Es wirkt alles sehr zweckmäßig. Das ist nicht zwangsläufig schlecht, denn der Fokus liegt hier auf euren Bewegungen und zu viel Action auf dem Bildschirm würde möglicherweise von den Box-Angaben ablenken. Dennoch habe ich dieses, wahrscheinlich sehr subjektive, Gefühl, dass da mehr möglich gewesen wäre.

Wer von Vocaloid-Musik kein Fan ist, der wird hier nicht glücklich werden. Denn natürlich überwiegen die Songs von Miku und Co., auch wenn es eigene Tracks aus der Fitness-Boxing-Reihe gibt. Wie bereits erwähnt gibt es nur eine englische Sprachausgabe für die Trainer, während Miku euch auf Japanisch motiviert. Deutsche Texte gibt es aber für die Menüs und Untertitel.

Hartes Training zu spaßiger Musik

Nur weil Miku niedlich auf dem Monitor boxt, sollte man sich nicht täuschen lassen. In Fitness Boxing feat. Hatsune Miku erwartet euch ein Training, das euch schwitzen lassen wird. Der Vergleich zu einem Ring Fit Adventure ist natürlich auch nicht weit – muss aber dieses gar nicht ersetzen. Ich würde sogar sagen, eine Mischung aus beiden Spielen kann eine Couch-Potato wie mich noch mehr zu sportlichen Aktivitäten motivieren. Werde ich dadurch nun zum durchtrainierten Giga-Chad? Ich bezweifle es. Aber es motiviert, macht Spaß und bringt Bewegung, während man spaßige Songs hört. Dementsprechend ist Fitness Boxing feat. Hatsune Miku allen Fans der doppelt bezopften Berühmtheit wärmstens zu empfehlen.

Story Miku hat 200 Kilo zugenommen und will abnehmen. Helft ihr dabei! (Dieses Spiel hat keine Story und dies war ein Scherz.) Gameplay Schnappt euch zwei Joy-Con und boxt im Rhythmus zur Musik gemeinsam mit Miku, um eure Fitness zu verbessern oder zu halten. Tägliche Workouts belohnen mit neuen Kostümen und Songs. Grafik Recht zweckmäßig, aber hübsch. Hintergründe recht karg, aber die Menüs sind schön bunt gehalten und halten eure schwitzenden Äuglein bei Laune. Sound Bei einem Hatsune-Miku-Spiel könnt ihr flippige Songs erwarten, welche in diesem Falle euch ausnahmsweise zum Schwitzen bringen sollen. Englische Sprachausgabe bei den Trainern, japanische Stimmen bei Miku und ihren Freunden. Sonstiges Zwei-Spieler-Modus ist vorhanden, Motivation für tägliches Training durch Daily Missions.

Bildmaterial: Fitness Boxing feat. Hatsune Miku, Aksys Games, Imagineer, HexaDrive