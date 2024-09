Bitte bleibt anständig: Naoki Yoshida möchte keine „solchen“ Mods zu Final Fantasy XVI

Heute erscheint Final Fantasy XVI für PCs bei Steam und im Epic Games Store. Und wie das bei PC-Veröffentlichungen nun mal so üblich ist, öffnet das auch Mods Tür und Tor. Naoki Yoshida hat deshalb eine ganz besondere Bitte an euch.

Im Interview mit PC Gamer wollte er sich auf Nachfrage zwar nicht zu bestimmten Mods äußern, die er gerne für Final Fanatsy XVI sehen würde. Wohl aber hat er eine Bitte dazu, was er nicht sehen möchte.

Von „anstößigen oder unangemessenen“ Mods sollt ihr doch bitte absehen. „Wenn wir sagen würden: Es wäre toll, wenn jemand X, Y, Z machen würde, könnte das wie eine Bitte klingen, also werde ich hier keine Einzelheiten erwähnen“, sagte Yoshida.

„Das Einzige, was ich sagen werde, ist, dass wir definitiv nichts Anstößiges oder Unangemessenes sehen wollen, also bitte nichts dergleichen machen oder installieren“, erklärt der Producer weiterhin.

Die Modding-Szene führt zu benutzerdefinierten Inhalten in Spielen, oft gibt es dabei Änderungen am Gameplay oder anderen Inhalten, die viele SpielerInnen für sinnvoll erachten. Die Natur des Internets möchte es aber natürlich, dass es auch Mods gibt, die Naoki Yoshida als „anstößig“ und „unangemessen“ erachten würde.

Übrigens, nicht nur von der PC-Version gibt es heute Neuigkeiten. PS5-Fans klagen seit dem letzten System-Update der Konsole über bizarre Darstellungsfehler in Final Fantasy XVI. Das liegt an Sony und weniger an Square Enix – man ist gemeinsam bereits an einer Lösung dran.

via IGN, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.