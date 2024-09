Verrückt, verrückter, Yakuza: Ryu Ga Gotku enthüllt Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Während des heutigen RGG Summit 2024 im Vorlauf der Tokyo Game Show hat Ryu Ga Gotoku wie versprochen das nächste „Yakuza“-Game angekündigt. Es handelt sich, festhalten Yakuza-Fans, um Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, mit einem Fokus auf Fanliebling Majima.

Ein erster Trailer zeigt, wie Goro Majima am Strand angespült wird und recht mitgenommen aussieht. Er wird von einem Kind, begleitet von einem Babytiger, versorgt und präsentiert uns die Geschichte selbst in einem Clip, in dem er fragt, wie zum Teufel er dort landen konnte.

Die Ereignisse am Strand hätten vor sechs Monaten stattgefunden, berichtet Majima. Er sagt, nicht alles daran sei schlecht gewesen. Es sei eine Art Wiedergeburt gewesen. Aber gleichzeitig war es auch erst der Anfang und die Dinge sind schnell komplizierter geworden.

Schnell treffen Junge und Majima auf Piraten und Goro Majima ergreift die Initiative. Majima erfährt, dass ein anderer Yakuza ebenfalls auf Hawaii gelandet sein soll. Und bekommt es fortan mit Piraten zu tun – und wird selbst zu einem. Auf der Suche nach Madlantis, das er offensichtlich auch findet.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, das als Gaiden-Ableger vorgestellt wurde, wird schon am 28. Februar 2025 für PCs, Xbox und PlayStation erscheinen. Über weitere Neuigkeiten zum Spiel halten wir euch auf dem Laufenden und einen Direct-Feed-Trailer reichen wir nach, sobald verfügbar.

Die Ankündigung beim RGG Summit:

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Ryu Ga Gotoku