Kein neuer Sony-Handheld, aber eine Neuauflage aus PS-Vita-Zeiten: Freedom Wars ist zurück

Wenn uns Sony schon keine neue PlayStation Vita schenken mag, dann dürfen sich Vita-Fans heute zumindest über eine Neuauflage aus alten Handheld-Zeiten freuen. Bandai Namco hat etwas überraschend ein Remaster zu Freedom Wars angekündigt! Das Spiel erschien einst exklusiv für PS Vita, eine Neuauflage für moderne Konsolen ist also durchaus wertvoll.

Freedom Wars Remastered soll demnach am 10. Januar 2025 für Nintendo Switch, PS4 und PS5 sowie PC-Steam erscheinen. Es verschlägt euch in eine dystopische Zukunft, in der die Menschheit um ihre Existenz ringt. Die Erde ist durch Umweltverschmutzung verwüstet und die Überlebenden hausen in riesigen Gefängnisstädten, den sogenannten Panopticons.

Der Mangel an Ressourcen macht das pure Leben zum Verbrechen, sodass jedes Neugeborene sofort eine Haftstrafe von einer Million Jahren antritt. Sehr dystopisch, ja. Durch gefährliche Einsätze können Insassen ihre Haftstrafe nach und nach verkürzen und ihr könnt euch vorstellen, woraus das Leben vieler Insassen besteht.

„Spielende ziehen mit sogenannten Dorn-Waffen in den Kampf, mit denen sie sich an jeglicher Oberfläche anheften und außerdem, wie an Lianen, durch die Lüfte schwingen können. Diese Waffen ermöglichen es also, sich schnell und flexibel zu bewegen und Feinde zu überwältigen. Ressourcen, die von besiegten Gegnern erbeutet werden, können zur Verbesserung der eigenen Kampfausrüstung genutzt werden“, erklärt Bandai Namco weiter.

Durch den Einsatz von verdienten Berechtigungspunkten könnt ihr neue Rechte bei Cyborgwächtern erwerben. Diese Wächter begleiten euch auf Schritt und Tritt und haben ein wachsames Auge auf euch, dienen aber auch als anpassbare Begleiter im Kampf. Freedrom Wars Remastered wird einen Online-Koop für bis zu drei Spielende bieten, alternativ kann alleine mit KI-Begleitern gezockt werden.

Die Neuauflage wird neben einer verbesserten Grafik in 4K auch überarbeitete Texturen und 60 fps bieten. Auch am Gameplay wurde geschraubt: Es gibt ein optimiertes Waffensystem und neue Schwierigkeitsgrade. Am 10. Januar könnt ihr Freedom Wars Remastered auf modernen Konsolen spielen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Freedom Wars Remastered, Bandai Namco, Dimps