Die PS5 im PSone-Design könnt ihr zum 30. Geburtstag von PlayStation bald auch kaufen

Sony hat doch noch eine Überraschung für uns zum 30. Geburtstag der PlayStation im Angebot und die hat es in sich. Ihr erinnert euch vielleicht and die PS5 im PSone-Design, die Jim Ryan zum Abschied geschenkt bekam? Sie fand viele Fans. Und bald kann sie euch gehören.

Ein ganz ähnliches Design spendiert man zum 30. Geburtstag der PS5 Digital Edition, der neuen PlayStation 5 Pro und den Controllern Dualsense und Dualsense Ede. Auch die Ladestationen und sogar PlayStation Portal bekommen eine Design-Neuauflage. Kurios: Damit sind alle Geräte in diesem Sortiment Disc-frei.

„Das Design der limitierten Editionen ist eine Hommage an 30 Jahre PlayStation und die erste Konsole, die am 3. Dezember 1994 in Japan veröffentlicht wurde. Die PlayStation 30th Anniversary Collection erscheint am 21. November“, heißt es.

Von der PS5 Pro im PSone-Design soll es exakt 12.300 Einheiten geben. Weitere Details zum Vorbestellprozess soll es in Kürze geben, wir halten euch auf dem Laufenden! Habt ihr Interesse an der PSone-PS5?

Einige Bilder:

Ein Trailer zum Design:

Bildmaterial: Sony