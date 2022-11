Das war… Kalenderwoche 46/2022

Der holprige Start von Pokémon Karmesin und Purpur sorgte für einigen Wirbel in den letzten Tagen. Daneben haben wir wie immer zahlreiche neue Videos für euch. Zum Schluss findet ihr auch noch ein Review sowie ein spezielles Jubiläum. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In dieser Woche erschien endlich Pokémon Karmesin und Purpur (Switch). Von offizieller Seite gab es neben dem knappen Launchtrailer auch noch den ausführlichen Übersichtstrailer. Zwiespältig fiel dann das erste Medienecho aus. Vor allem die Technik gab Anlass zu Kritik. Der ganzen Thematik haben wir eine Kolumne gewidmet.

Neu ankündigt wurde mit The Dark Pictures: Directive 8020 der nächste Ableger der Horror-Reihe. Ein weiteres neues Projekt ist das handgemalte narrative Adventure Last Time I Saw You (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Für PCs und Game Boy Color unterwegs ist Hime’s Quest von Crunchyroll. Mittlerweile erhältlich ist RWBY: Arrowfell (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), dabei handelt es sich um ein Side-Scroll-Action-Adventure.

Square Enix hat in einem Trailer zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) die zahlreichen Neuerungen gezeigt. Neue Eindrücke von der Geschichte gab es außerdem zu Fire Emblem Engage (Switch). Ebenso sahen wir die technischen Hilfsmittel, welche in Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) von großer Bedeutung sind. Nach langem Schweigen meldete sich Blue Protocol (PC) zurück und Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) versuchte bei Genre-Anfängern zu punkten. Der Klassiker Risen erhält bereits im Januar eine Portierung für Konsolen. Andere Portierungen sind in den letzten Tagen erschienen. Dazu gehören Spider-Man: Miles Morales für PCs und Ys VIII: Lacrimosa of Dana für PS5. Erste Einblicke erreichten uns ins Shoot ’em up Raiden III x MIKADO MANIAX (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series).

Der nächste Charakter-Trailer zu Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) stellte uns Komimi mit ihrem großen Hammer vor. Das surreale Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigte einen Story-Trailer, während es in Front Mission 1st: Remake (Switch) ums Gameplay ging. Noch im November erscheint das Fantasy-Action-RPG Sword of the Vagrant (PS4, PS5, Switch, Xbox One) für Konsolen. Im Dezember wird es mit Sports Story (Switch) sportlich und in Aka (Switch, PC) geht es auf eine Insel, danach geht es im Januar mit A Space for the Unbound (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf eine Reise der Selbstentdeckung und in Graze Counter GM (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wartet jede Menge Shoot-’em-up-Action. Mit einem neuen Trailer meldete sich auch Ova Magica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zurück, welches sich von Pokémon und Stardew Valley inspiriert sieht.

Die bisher Japan-exklusive Switch-Portierung von Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair zeigte sich in gleich zwei Videos. Dafür gab es Informationen zum westlichen Publisher von Black Clover M: Rise of the Wizard King (Mobil). Nächste Woche steht in Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) das dritte kostenlose Update an. Insbesondere warten drei neue Monster. Am 1. Dezember startet Splatoon 3 (Switch) in die nächste Saison, bis im März müsst ihr hingegen auf die neuen Inhalte von The DioField Chronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) warten. Weiterer DLC ist schon erhältlich. Ein Update zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist kostenlos, während ihr für einen neuen Kämpfer aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sowie drei Spieler für Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, PS5, Switch, PC) bezahlen müsst.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hatte Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) zum Inhalt. Es gibt zwar einige technische und grafische Unzulänglichkeiten, Fans der Reihe oder von JRPGs allgemein dürfen sich jedoch auf viel Spielspaß freuen.

Ein Jubiläum gab es in dieser Woche ebenfalls noch zu feiern. Zehn Jahre Wii U! So lange ist es her, seit die „Flop-Konsole“ von Nintendo ihre Premiere feierte. In einer Kolumne könnt ihr nachlesen, dass doch nicht alles so schlecht war. Die Virtual Console darf man dabei auch positiv erwähnen.