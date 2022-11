Ys VIII: Lacrimosa of Dana ist ab sofort mit allen DLC für PS5 erhältlich

Der Publisher NIS America veröffentlicht heute die PlayStation-5-Version von Ys VIII: Lacrimosa of Dana. Das Action-Rollenspiel zeigt sich deshalb mit dem Launchtrailer.

Die PS5-Version soll die zuvor veröffentlichten DLC bereits beinhalten. Bei NIS America gibt es eine Limited Edition. Im breiteren Handel erscheint, wie von NISA inzwischen gewohnt, eine Deluxe Edition* als „Standardversion“.

In Ys VIII: Lacrimosa of Dana spielt ihr wieder Hauptcharakter Adol Christin, der sich, nachdem er einen Angriff auf sein Schiff überlebt hat, auf der Seiren-Insel durchschlagen muss und nebenbei noch herauszufinden versucht, was es mit der namensgebenden, blauhaarigen Dana auf sich hat, die ihm immer wieder in seinen Träumen begegnet.

Der Launchtrailer zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Bildmaterial: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, NIS America, Falcom