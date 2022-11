Hime’s Quest: Crunchyroll veröffentlicht 8-bit-Adventure für Game Boy Color

Crunchyroll hat das 8-bit Action-Adventure Hime’s Quest angekündigt, und zwar allen Ernstes für Game Boy Color. Darüber hinaus wird es eine kostenlose Veröffentlichung für PC-Bowser geben.

Die Game-Boy-Color-Version soll nur für begrenzte Zeit zur Vorbestellung verfügbar sein, natürlich auch in ausgewählten Stores: Crunchyroll arbeitet mit Limited Run Games zusammen. Auch im hauseigenen Store wird man es anbieten. Zeitraum: 18. November bis 23. Dezember. Kostenpunkt: 44,99 US-Dollar.

Es spielt im Jahr 1999, etwas Elektrisches liegt in der Luft. Eine bösartige Macht hat sich in New Crunchy City eingeschlichen, die Technologie verwüstet und auf tragische Weise den wertvollen DVD/VCR-Kombi-Player des Anime-Clubs zerstört. Kannst du den heimtückischen Kretin ausfindig machen, der so dreist war, ihr Treffen zu ruinieren?