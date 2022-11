MOSS präsentiert ersten Trailer zu Raiden III x MIKADO MANIAX

MOSS hat den ersten Trailer des Shoot ’em ups Raiden III x MIKADO MANIAX veröffentlicht. Raiden III ist ein beliebtes Shoot ’em up für Arcades sowie für Konsolen und wird bald für die neuesten Plattformen debütieren.

Dabei bietet diese Version Hintergrundmusik-Remixe von Künstlern wie GoSatoBan, Heavy Metal Raiden, Fantom Iris, O.T.K., Soshi Hosoi, Daisuke Matsumoto, Cosio, Keishi Yonao, Ryu☆, Raito und Yu Shimoda.

Zu den neuen Elementen der MIKADO-MANIAX-Version gehören über 20 verbesserte Hintergrundmusiktitel. Daneben gibt es einen Soundmodus, mit dem man die Musik für jede Stufe nach Belieben einstellen kann. Um das Spiel einsteigerfreundlicher zu gestalten, ist es möglich, die neu eingeführte Trefferanzeige ein-oder auszuschalten.

Für weitere Unterhaltung sorgen die verschiedenen Spielmodi. Der „Gameplay“-Modus ist eine vollständige Portierung des Arcade-Spiels, im „Score Attack“-Modus versucht man den Highscore jeder Stage zu knacken und im anspruchsvollen „Boss Rush“-Modus bekämpft man die Bosse nacheinander.

Für den Onlinespaß gibt es neu implementierte Ranglisten und die Möglichkeit, das eigene Spiel aufzuzeichnen und das Video mit anderen Spielern zu teilen. In Japan soll Raiden III x MIKADO MANIAX am 23. Februar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.

Debüttrailer zu Raiden III x MIKADO MANIAX

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Raiden III x MIKADO MANIAX, MOSS