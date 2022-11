Das Shoot ’em up Graze Counter GM erscheint im Januar für Konsolen und PCs

Der Publisher Henteko Doujin hat verlauten lassen, dass der Titel Graze Counter GM am 18. Januar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und für PCs via Steam erscheinen soll. Das Shoot ’em up wird von Bikkuri Software entwickelt.

Geschichte

Es ist das 23. Jahrhundert.

EDEN ist ein großes virtuelles Netzwerk, das der Menschheit eine Blütezeit beschert hat. Eines Tages wurden jedoch die Verbindungen zur Außenwelt gekappt und seitdem hält das System die Gedanken der 100. Millionen Nutzer in seiner Gefangenschaft.

Eine verdeckte Spezialeinheit mit dem Namen „Saviours“ wurde einberufen, um in dieser dringenden Notfallsituation zu handeln. Der Plan der Einheit besteht darin, mit einem Programm das System anzugreifen. Dieses Programm ist Kampfjets nachempfunden, mit denen man in den tiefsten Kern von EDEN eindringen will, um die Ursache seines Amoks herauszufinden.

Noch weiß niemand, was man in dem virtuellen Raum finden wird, der einst von Menschenhand geschaffen wurde.

Gameplay

In diesem vertikalen Shoot ’em up müsst ihr euch in der Nähe der feindlichen Geschosse befinden, um eure Feuerkraft aufzuladen. Gelingt es euch, den gegnerischen Kugeln auszuweichen und dabei eure Waffe mit ausreichend Energie zu versorgen, könnt ihr mächtige Angriffe entfesseln. Erledigt ihr den Feind mithilfe einer Spezialattacke erhaltet ihr als Belohnung Sterne. Mit diesen Sternen wiederum baut ihr eine „Break Gauge“ auf. Erreicht diese Anzeige ihr Maximum, so aktiviert ihr für kurze Zeit einen Modus, der eure Schusskraft enorm verstärkt.

Das Spiel bietet sieben Stages, wobei diese aus fünf normalen und zwei alternativen Stages bestehen. Weiterhin unterhält euch das Shoot ’em up mit vier Schwierigkeitsstufen und einem Story-Modus, der eine Vielzahl an humorvollen Interaktionen zwischen den Charakteren bietet. Wer eine Herausforderung sucht, kann sich im Boss-Rush-Modus austoben und alle Bosse bekämpfen. Eine Hilfestellung bietet dagegen der Mission-Modus, der Tipps und Strategien verrät.

Der Trailer zu Graze Counter GM für alle Plattformen

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Graze Counter GM, Henteko Doujin, Bikkuri Software