In Aka könnt ihr im Dezember die Natur auf einer Insel wiederherstellen

Publisher Neowiz und Entwickler Cosmo Gatto veröffentlichen das „kleine Open-World-Spiel“ Aka am 15. Dezember auf Nintendo Switch und bei Steam. Es gibt auch deutsche Texte.

Dabei müsst ihr die Natur auf einer Insel wiederherstellen. Dazu kümmert ihr euch um Flora und Fauna. Ihr pflanzt einen Garten an oder baut Unterkünfte und stellt Werkzeug her. Aber auch ein Bad in einer heißen Quelle oder ein Nickerchen auf einem riesigen Capybara liegen drin. Alles ganz entspannt, also.

Auf der Suche nach innerem Frieden helft ihr anderen Charakteren und spielt verschiedene Minispiele. Weniger friedlich ist die Hintergrundgeschichte, denn ein Krieg hat großen Schaden angerichtet.

Ein neuer Trailer zu Aka

Bildmaterial: Aka, Neowiz, Cosmo Gatto