Das Fantasy-Action-RPG Sword of the Vagrant erscheint für Konsolen

Das Fantasy-Action-RPG Sword of the Vagrant wird laut Publisher Rainy Frog am 30. November für die Konsolen Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Version für PlayStation 5 soll 2023 folgen. Bisher war der Titel des Entwicklers O.T.K. Games unter dem Namen The Vagrant nur für PCs via Steam verfügbar.

Geschichte

Führt die Landstreicherin Vivian durch lebendige und dynamische Landschaften, während ihr euren Weg von einem ruhigen Küstendorf, durch geheimnisvolle Wälder, verwunschene Schlösser und verwüstete Schlachtfelder bahnt. Doch welcher Trost wird der Heldin bleiben, wenn die endlos wirkende Flut von Feinden besiegt ist?

Ihr begebt euch in die wunderschöne und handgemalte Fantasiewelt namens Mythrilia und entdeckt dabei die dunkle Wahrheit über Vivians Blutlinie. In diesem 2D-Action-RPG nutzt ihr Kombos und Spezialfähigkeiten, um die Gegner in diesem herausfordernden und spannenden Abenteuer aufzuschlitzen. Neue Ausrüstungsgegenstände verstärken Vivians Kampfkraft im Verlauf ihrer Reise.

Der Trailer der Nintendo-Switch-Version

via Gematsu, Bildmaterial: Sword of the Vagrant, Rainy Frog, O.T.K. Games