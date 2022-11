Neue Inhalte zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht

Captain-Tsubasa-Fans können sich über mangelnde Unterstützung wirklich nicht beschweren. Bandai Namco versorgt Captain Tsubasa: Rise of New Champions für PlayStation, Switch und Steam seit der Veröffentlichung mit kostenlosen neuen Inhalten, aber auch kostenpflichtigen neuen Charakteren.

Jetzt hat man den dritten Teil der DLC-Episode „Rising Stars“ veröffentlicht. Der DLC ist Teil des Character Mission Pass, mit dem insgesamt neun spielbare, neue Charaktere warten. Diesmal streiten sich Hyuga, Misugi und Carlos um einen Platz in eurem Team. Ihr könnt neue Szenarien und Fähigkeiten freischalten und neue Missionen spielen.

Eine kostenlose Demo zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist für PlayStation und Nintendo Switch erhältlich. In der Demo könnt ihr das Tutorial und den Versus-Mode (offline oder mit bis zu vier SpielerInnen) ausprobieren.

Ihr könnt eines der vier Hauptteams wählen und bei den Versus-Spielen auch Anpassungsmöglichkeiten wie Team-Management und Spiellänge nutzen. Captain Tsubasa ist seit dem 28. August 2020 erhältlich und konnte sich schon in den ersten Verkaufstagen über 500.000 Mal weltweit verkaufen.

Der neue Trailer:

