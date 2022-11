Blue Protocol erscheint im Frühling 2023 zunächst in Japan für PCs

Nach über einem Jahr des Stillschweigens hat Bandai Namco vermeldete, wie es mit Blue Protocol weitergeht. Schon im April 2020 fand eine Closed Beta statt, seither war es eher ruhig um das Action-MMORPG von Bandai Namco. Grafisch orientiert man sich an Anime-Filmen, so könnt ihr euren Helden nach euren Wünschen gestalten. Gemeinsam mit Freunden könnt ihr euch mit diversen Klassen und Waffen in den Kampf gegen Monster stürzen.

Das Action-MMORPG soll in Japan und für PCs bereits im Frühling 2023 erscheinen. Zuvor findet vom 14. bis 16. Januar ein Netzwerk-Test statt. Eine Ankündigung für den Westen gibt es zwar immer noch nicht, dafür kündigte man heute auch einen Auftritt bei The Game Awards am 8. Dezember an. Es scheint unwahrscheinlich, dass man dort ein Japan-exklusives Spiel präsentiert.

Zusätzlich gibt es heute auch einen neuen Trailer, welcher frische Eindrücke nach der langen Wartezeit liefert. Ihr seht Charaktere sowie einige Kämpfe und Gegenden. Wie gefällt euch Blue Protocol?

Geschichte

Der Planet Regnus wurde einst von einer Götterrasse beherrscht, alles gedieh durch mystisches Licht. Sogar die Macht der Zeit konnte genutzt werden. Die Götter, Bapharia genannt, sind nun aber in die Himmel gestiegen und Jahrtausende später bleiben nur ihre Ruinen, Schätze und ein dunkles Geheimnis übrig.

Die Ära der Menschen bricht an. Beginne deine Reise in diesem verlorenen Paradies und enthülle die Wahrheit, erkunde die Ruinen der Bapharia. Ein neues Kapitel in der Geschichte von Regnus wird aufgeschlagen. Kämpfe um das Schicksal des Planeten … denn die Zivilisation ist in Gefahr durch eine Bestie.

Der neue Trailer zu Blue Protocol

