Stardew Valley meets Pokémon: Ova Magica präsentiert sich mit einem neuen Trailer

Die Kickstarter-Kampagne zu Ova Magica wurde im März 2021 beendet und hat beeindruckende 1290 % des ursprünglichen Finanzierungsziels eingespielt. Alle Stretch-Goals von Publisher Top Hat Studios und Entwickler ClaudiaTheDev wurden erreicht.

Schon damals sah sich Ova Magica ausdrücklich von Stardew Valley, Grandia, Jade Cocoon, Pokémon, Slime Rancher und Story of Seasons inspiriert. Jetzt ist das Spiel reif für eine Neuvorstellung. Die Pressemeldungen sind da und Ova Magica wird als „Stardew Valley meets Pokémon“ beschrieben.

Bei der PC Gaming Show gab es einen neuen Trailer, den ihr unten seht. Ursprünglich für 2022 geplant, grenzt man die Veröffentlichung jetzt auf Ende 2023 ein. Dann soll Ova Magica für PCs, Nintendo Switch, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series erscheinen.

„Ova Magica ist eine Ode an einige deiner Lieblingsspiele, von Stardew Valley und Slime Rancher bis hin zu zeitlosen Klassikern wie Harvest Moon, Story of Seasons, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon und Azure Dreams“, heißt es in der neuen Pressemeldung.

Ihr übernehmt die Leitung eines Bauernhofs (natürlich) am Rande eines malerisches Dorfes namens Clover Town. Viele farbenfrohe NPCs im Manga-Stil, Gespräche, Geschenke und Blob-Kämpfe erwarten euch.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ova Magica, Top Hat Studios, ClaudiaTheDev