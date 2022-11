Black Clover M: Rise of the Wizard King hat einen westlichen Publisher gefunden

Vor wenigen Tagen haben wir erfahren, dass das Mobile-Game Black Clover M: Rise of the Wizard King in der ersten Hälfte des nächsten Jahres für iOS und Android erscheinen wird. Auch die weltweite Veröffentlichung bestätigte man. Nun gibt es dazu weitere Details.

In ausgewählten westlichen Märkten übernimmt Garena als Publisher. Welche das genau sind, hat man noch nicht präzisiert. Interessierte können sich für eine Beta anmelden, welche noch im November starten soll.

Ansonsten tritt Publisher Pearl Abyss auf. Pearl Abyss ist bekannt für das MMORPG Black Desert, das kommende Action-RPG Crimson Desert sowie das bunte Monstersammelspiel DokeV. Die Entwicklung von Black Clover M: Rise of the Wizard King liegt bei der Pearl-Abyss-Tochter Vic Game Studios.

Bei Black Clover M soll es sich um ein Free-to-play-RPG handeln. Im Spiel soll man bekannte Szenen aus dem Anime erleben können und dabei der Geschichte von zwei aufstrebenden Magiern folgen. Asta, ohne magische Fähigkeiten geboren, will dabei der neue Wizard King werden. Die Kämpfe sollen rundenbasiert und strategisch ablaufen.

Zu Black Clover gab es bereits Videospielumsetzungen, darunter auch den Mobile-Titel Black Clover: Phantom Knights. Dieses Unterfangen von Bandai Namco schaffte es auch in den Westen, nach knapp einem Jahr war dann aber auch schon Schluss. Für PlayStation 4 und PCs gab es des Weiteren das Shooter-ähnliche Black Clover: Quartet Knights.

Trailer zur westlichen Veröffentlichung

via Gematsu, Bildmaterial: Black Clover M: Rise of the Wizard King, Garena, Pearl Abyss, Vic Game Studios