Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Pokémon Karmesin und Purpur?

Seit drei Tagen sind die neuen Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur erhältlich. Und was soll ich schon großartig darüber schreiben. Der Gamingbereich des Internet hat seitdem kein anderes Thema mehr. In Foren, Threads und sozialen Netzwerken tauschen sich Spielerinnen und Spieler über die Editionen aus, vermutlich jedoch nicht so, wie es Game Freak gerne hätte.

Die technischen Probleme beider Editionen sind nicht von der Hand zu weisen und bieten für das Internet eine gesunde Basis, um jede Menge Memes zu erstellen. Seien es plötzlich verschwindende Pokémon oder Trainer, seltsame Körperverformungen oder -bewegungen und klassische Ruckler. Im Grunde ist von allem etwas dabei, wenn es um technische Unstimmigkeiten geht. Auf der einen Seite sorgt das zwar für Belustigung, ist aber auch etwas traurig, wenn man genau darüber nachdenkt.

Karmesin und Purpur bieten nämlich nicht nur technische Probleme, sondern ebenfalls viel Spaß. Das Erkunden der Ebenen, die drei Pfade, die man als TrainerIn einschlagen kann und das Fangen wilder Pokémon machen für sich betrachtet, einiges her. Das lässt einen hin und wieder die Fehler vergessen. Dabei entsteht bei vielen SpielerInnen ein gutes Gefühl und sie genießen die Paldea-Region. Man mag es kaum glauben. Doch wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Ersteindruck von Pokémon Karmesin und Purpur?

