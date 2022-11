Pokémon Karmesin und Purpur, ich fühle mich verarscht

Ganz ehrlich: Nach den Reviews etwa 12 Stunden vor dem Launch war mir wirklich angst und bange. Viele Reviews lobten ausdrücklich die offene Spielwelt und neue Spielmechaniken, jemand schrieb sogar davon, dass Pokémon Karmesin und Purpur der Traum eines jeden Pokémon-Fans hätte werden können.

Hätte. Werden. Können. Denn nahezu jedes Review war förmlich überschattet von den technischen Unzulänglichkeiten, die Game Freak und The Pokémon Company mit Karmesin und Purpur aufbieten. Weil Media Markt überpünktlich lieferte, konnte ich mich noch am selben Abend selbst davon überzeugen.

Gleich vorweg: Pokémon Karmesin und Purpur bietet viele schöne Ideen, gelungene neue Mechaniken und eine offene Spielwelt, die man (dank Pokémon) unbedingt erkunden möchte. Ich bin sehr zufrieden damit, wie man das Beste aus Arceus mitgenommen und verfeinert hat. Umso ärgerlicher sind die technischen Probleme.

Denn schon die ersten Schritte in Paldea machten deutlich, dass jede Kritik berechtigt war. Die Framerate ist so instabil, dass es selbst SpielerInnen auffallen muss, die von „fps“ noch nie etwas gehört haben oder sonst keinen großen Wert darauf legen. Schatten verhalten sich absolut zuverlässig merkwürdig. Sind da, sind nicht da, flackern und flimmern.

Die Kamera schneidet beim Kampf mit Pokémon in kleine Hügel hinein und legt offen, dass hinter der Paldea-Fassade (erwartungsgemäß) das große Nichts lauert. Jede noch so kleine Immersion geht flöten. Spätestens, wenn sich NPCs in der ersten großen Stadt in etwas in Entfernung in Slow-Motion-Roboter-Moves fortbewegen. Das sind nur die allgegenwärtigen Fehler. Wer in die Twitter-Trends schaut, sieht haarsträubende Bugs.

Ich muss auch zugeben, dass ich nach den Reviews noch mehr auf Fehler achte, geradezu auf Fehlersuche bin. Aber das ist nicht meine Schuld. Die Verantwortlichen hatten es ja selbst in der Hand und hätte mir die Fehlersuche schwerer machen können. Und sorry, wenn ich das so sage, denn ich habe absolut keine Ahnung von Spiele-Entwicklung. Aber es macht nicht den Anschein, als wäre das unmöglich gewesen.

Kein Hardware-Problem

Denn offensichtlich ist es kein Hardware-Problem. Die Switch geht ins siebte Jahr und die Leistung war schon vor sechs Jahren ein Thema. Aber ein Spiel wie Pokémon Karmesin und Purpur kann das alte Ding wohl schaffen. Das beweisen ja mehr als genug andere Spiele und ausgezeichnete Portierungen. Eigentlich bin ich kein Freund von so oberflächlichen Vergleichen, aber ja, schaut euch halt Xenoblade Chronicles 3 an.

Was mich darüber hinaus am meisten ärgert ist, dass ich das Gefühl habe, dass man mich für dumm verkaufen will. Eine der wertvollsten Videospielmarken der Welt setzt mir hier eine Welt vor, die wirklich maximal detailarm und eigentlich Switch-adäquat anspruchslos ist.

Daran störe ich mich nicht mal. Pokémon muss inzwischen einen Spagat hinlegen und will weiterhin auch die Kleinsten (neuen) Fans zugänglich sein. Das Generationsproblem der Marke, ich hatte mal darüber geschrieben. Aber, dass man das dann nicht fehlerfrei und flüssig hinbekommt? Warum nicht?

Andere Spiele wurden für so eine Performance schon deutlich heftiger abgestraft. Okay, manche davon liefen noch schlechter und wollten es uns verheimlichen. Ein Embargo 12 Stunden vor der Veröffentlichung strotzt nun aber auch nicht vor Selbstbewusstsein.

Aber woran liegt es dann?

Was soll das also? Ist das eine Mischung aus Selbstzufriedenheit, Unvermögen und dem Glauben, die Zielgruppe wirds schon nicht stören? Wieso nutzt man die Abermillionen, die das Pokémon-Franchise reinspült, nicht für Verbesserungen? Hauptsache, die Spiele stehen zum Weihnachtsgeschäft in den Regalen!

Ich fühle mich für dumm verkauft, eigentlich verarscht. Weil es offensichtlich ist, dass es besser geht. Weil es am Geld nicht liegen kann. Und weil man bei Game Freak und The Pokémon Company wissen wird, was schon seit Jahren von Fans kritisiert wird. Dabei wollte ich doch nur ein paar neue Pokémon fangen.

Jetzt muss ich mir anhören, ich würde Game Freak das Geld in den Rachen schmeißen und sei selbst schuld. Und bekomme ein schlechtes Gewissen, weil mir Karmesin und Purpur eigentlich Spaß machen und ich gleich weiterspielen werde. Ein uncooles Gefühl, das ich bei Pokémon nicht haben möchte.

Ihr hättet dafür sorgen können, dass es nicht so ist. Game Freak, The Pokémon Company, Nintendo – es ist mir eigentlich auch egal, wer das zu verantworten hat. Leid tun mir wie immer die, die nichts dafür können. EntwicklerInnen, welche viele gute Ideen in die neunte Generation gebracht haben. Welche die Probleme wahrscheinlich auch sehen, aber nicht die Zeit, nicht die Ressourcen und nicht die Unterstützung bekommen, um sie zu lösen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak