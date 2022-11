Bandai Namco kündigt The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 an

Bandai Namco und Supermassive Games behalten die Tradition bei und kündigen mit der Veröffentlichung des neuen Teils zu The Dark Pictures Anthology auch schon den nächsten an.

Heute erscheint „The Devil in Me“ und am Ende des Spiels erwartet Fans wie auch bei den vorangegangenen Spielen ein Teaser-Video zum neuen Spiel. The Dark Pictures: Directive 8020 wird dabei als erster Teil der Season Two vorgestellt.

Das Szenario diesmal: futuristisch.

Das Video:

Bildmaterial: The Dark Pictures Anthology: Directive 8020, Bandai Namco