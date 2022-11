Spider-Man: Miles Morales könnt ihr jetzt unterwegs spielen

Dass der PlayStation Blog mal eine Steam- und Epic-Store-Veröffentlichung featured. Die Zeiten ändern sich. Sony PlayStations PC-Taktik ist hinlänglich bekannt und soll in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler der Einnahmenseite werden.

Dazu darf ab sofort auch Spider-Man: Miles Morales beitragen. Im PlayStation Blog sprechen die Portierungsmeister von Nixxes Studios ausführlich über ihre Arbeit an der PC-Portierung.

Sonys PC-Taktik dürfte derzeit zumindest teilweise auch vom Erfolg des Steam Deck getragen sein. Spiele wie God of War oder Spider-Man: Miles Morales mobil spielen zu können, das ist schon ein zusätzlicher Selling-Point. Marvel’s Spider-Man Remastered ist für das Steam Deck verifiziert. Ebenso wie God of War, Horizon Zero Dawn und Days Gone und auch Miles Morales.

Der PC-Launchtrailer:

Bildmaterial: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sony, Insomniac Games, Nixxes