Last Time I Saw You: Das handgemalte narrative Adventure erscheint 2024

2024 soll das handgemalte narrative Adventure Last Time I Saw You laut Publisher Chorus Worldwide 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series sowie für PCs via Steam erscheinen. Als Entwickler ist Maboroshi Artworks für diese Augenweide tätig.

Geschichte

Ihr erkundet die japanische Landschaft in der Rolle von Ayumi. Er ist ein zwölfjähriger Junge, der kurz davorsteht, ein Teenager zu werden. In seinen Träumen sieht er ein fremdes Mädchen, welches für einen Fluch, der auf seiner Heimatstadt lastet, verantwortlich sein könnte. Dennoch fühlt Ayumi sich zu diesem Mädchen hingezogen. Auf einer emotionalen Selbstfindungsreise entschlüsselt ihr die komplizierte Wahrheit, die sich hinter seinen Träumen und dem Mädchen verbirgt. Dabei verändert sich Ayumi und wächst durch die Irrungen seiner ersten Liebe.

Ihr streift durch die handgemalte Welt von Last Time I Saw You und tretet mit den Bewohnern der Stadt in Kontakt. Neben hilfreichen Kreaturen, die in Wäldern leben, erwarten euch aber auch finstere Bedrohungen. Gründer und CEO von Chorus Worldwide, Shintaro Kanaoya, ließ in einer Pressemitteilung verlauten, dass er und sein Team bereits beim Anspielen der Demo in den Bann des Spiels gezogen wurden.

Der Schöpfer von Last Time I Saw You, Juan Fandino, fügte hinzu, dass dieses Spiels aus einem Herzschmerz geboren wurde, den er selbst vor einigen Jahren erlebt hat. Die Emotionen, die er aus diesem Grund in sich trug, wollte er in etwas Nützliches verwandeln und er hofft, dass in Zukunft andere Menschen seine Kreation genießen und nachvollziehen können.

Der Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Last Time I Saw You, Chorus Worldwide, Maboroshi Artworks