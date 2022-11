Das war… Kalenderwoche 44/2022

Einige Interviews zu Final Fantasy XVI, ein neues Pokémon sowie neue Details zu PlayStation VR2 und PlayStation Plus waren einige der wichtigsten Themen der Woche. Neben dem Trailer-Rückblick haben wir zudem noch vier neue Reviews, einen Bericht von der Frankfurter Buchmesse sowie die November-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach dem neuen Trailer zu Final Fantasy XVI (PS5) waren die Entwickler im Anschluss auf Interview-Tour. Das Spiel ist demnach zu 95 % fertig und noch in diesem Jahr soll es den Termin geben. Allerdings kann man nicht die ganze Welt erkunden, dafür hat man auch in NPCs viel Arbeit gesteckt. Wiederum verzichten müssen wir hingegen auf versteckte Esper. Auch zur Alterseinstufung äußerte man sich.

The Pokémon Company enthüllt neue Pokémon in letzter Zeit kreativ. Zusammen mit Pokémon GO und einer Teaser-Seite legte man nun ein weiteres Mal nach. Inzwischen ist bekannt, dass wir uns in Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) auf Gierspenst freuen dürfen. Das Pokémon gibt es in zwei Formen. In Japan gibt es bereits den Übersichtstrailer zum Spiel.

Sony hat derweil die wichtigsten Details zu PlayStation VR2 genannt. Das Gerät erscheint am 22. Februar 2023 zu einem Preis von 599,99 Euro. Auch zum neu aufgestellten PlayStation Plus nannte man erste Zahlen. Man verzeichnet hier weniger Abos, dafür jedoch einen höheren Umsatz.

Je mit dem Launchtrailer veröffentlicht wurden gleich zwei Spiele mit Landwirtschafts-Komponente. Ab sofort erhältlich sind Harvestella (Switch, PC) (Link) und Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (PS5, Switch, PC) (Link). Die PR-Abteilungen zu God of War Ragnarök (PS4, PS5) verfolgen im Westen und in Japan offenbar sehr unterschiedliche Ansätze. Kreativ ist man aber auf jeden Fall. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es zu Blue Reflection Sun (PC, Mobil). Zu Sherlock Holmes: The Awakened (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir einen ersten Gameplay-Trailer. Auf den 9. März 2023 datiert wurde bereits Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Dazu gab es auch einen Halloween-Trailer.

Im zweiten vertiefenden Video zu Forspoken (PS5, PC) ging es um die Magie. Kurz vor der Veröffentlichung steht Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Neben dem Kampf gegen große Gegner sahen wir deshalb auch den Prolog-Film mit Knuckles. Zwei neue Charaktere standen aus Octopath Traveler II (PS4, PS5, Switch, PC) im Mittelpunkt. Der Shinobi Iyo hatte aus Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) einen Auftritt. Zwei Event-Videos gab es aus Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PS4, PS5, PC) und noch im November erscheint RWBY: Arrowfell (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Bereits nächste Woche erscheint Return to Monkey Island auch noch für PS5 und Xbox Series. In den Westen schaffen es ebenfalls die Konsolen-Versionen von Little Witch Nobeta (PS4, Switch, PC). Einen Gameplay-Trailer veröffentlichte man zu Front Mission 1st: Remake (Switch) und aus Process of Elimination (PS4, Switch) stellte man die letzten beiden Detektive vor. Zu Witch on the Holy Night (PS4, Switch) könnt ihr ab sofort eine Demo ausprobieren. Viele Eindrücke konnten wir zudem zu Wanted: Dead (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sammeln. Neu gegründet wurde mit GPTRACK50 ein neues Studio. Dieses führt Hiroyuki Kobayashi, langjähriger Capcom-Producer, welcher nun bei NetEase ist.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. In God of War Ragnarök (PS4, PS5) (zum Testbericht) könnt ihr in wenigen Tagen ein episches und bewegendes Abenteuer erleben. Mehr vom Gleichen erwartet euch in Splatoon 3 (Switch) (zum Testbericht), aber Splatoon-Veteranen sollten dennoch zuschlagen. Ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel ist Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Dieses ist gelungen und die Ghostbusters-Atmosphäre hat man getroffen, das Gameplay wird jedoch schnell repetitiv. Für das Steam Deck haben wir uns schließlich auch noch Triangle Strategy (zum Testbericht) vorgenommen.

Was gibt es für Videospieler auf der Frankfurter Buchmesse? Wir haben uns das Angebot für euch angesehen. Reichhaltiger sind da unsere Neuveröffentlichungen für den November 2022. In der Liste zeigt sich, dass das Weihnachtsgeschäft Fahrt aufnimmt.