Witch on the Holy Night: Trailer zu Touko Aozaki und eine Demo erscheint heute

Type-Moon hat ein neues Video zu Witch on the Holy Night veröffentlicht. Der aktuelle Trailer stellt euch Touko Aozaki vor. Die bisherigen Charakter-Videos drehten sich um die Protagonistin Aoko Aozaki, Alice Kuonji und Soujyuro Sizuki.

Zudem hat man angekündigt, dass die Demo zum Spiel ab heute weltweit für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich ist.

In einem Anwesen wohnen zwei Hexen. Diese treffen auf einen Jungen, welcher bisher ein gewöhnliches Leben führte. Obwohl die drei eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben, leben sie bald zusammen. Witch on the Holy Night gehört zum Tsukihime-Universum von Type-Moon.

Die Visual Novel wird am 8. Dezember weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

