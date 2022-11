Sonntagsfrage: Besitzt/Nutzt ihr ein Steam Deck?

Das Steam Deck ist weiterhin ein großer Erfolg für Valve. So habt ihr seit einiger Zeit die Möglichkeit das Gerät ohne Registrierung und Warteschlange käuflich bei Steam zu erwerben. Das deutet zumindest darauf hin, dass die Produktion gut verläuft und Valve das Gerät weiterhin unterstützen wird. So ist es auch nicht verwunderlich, dass immer mehr Spiele Steam-Deck-verifiziert sind und somit noch besser auf dem Handheld laufen.

Eines dieser Spiele ist Triangle Strategy, welches vor Kurzem von unserem Rygdea nochmal getestet wurde. Doch die Liste ist durchaus länger, vor allem, wenn man sich die am häufigsten gespielten Spiele anschaut. Darunter befindet sich nicht nur Triangle Strategy, sondern auch Persona 5 Royal und Elden Ring. Besonders bei Persona 5 Royal sind diese Angaben sehr interessant, da zeitgleich eine Switch-Version erschienen ist.

Nun wird es vermutlich so sein, dass in Zukunft weitere japanische Entwicklerstudios auf die Idee kommen, ihre Spiele für den PC zu portieren und somit auf Steam veröffentlichen. Atlus ist eines dieser Studios und veröffentlicht ebenfalls Persona 3 und Persona 4 in wenigen Monaten bei Steam. Auch Sony hat in der Vergangenheit und möchte in Zukunft ihre eigenen Titel auf Steam veröffentlichen. Da bietet sich das Steam Deck doch geradezu an, um die großen und kleinen Titel unterwegs spielen zu können.

Doch kommt diese Marketingstrategie bei euch an und habt ihr dadurch Interesse an einem Steam Deck erhalten? Oder traut ihr dem Braten noch nicht über den Weg? Eventuell gehört ihr auch bereits zu den Besitzerinnen und Besitzern eines Decks und genießt in vollen Zügen die neue Technik. Verratet es uns gerne in der heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 30. Oktober