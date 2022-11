Final Fantasy XVI: Auf versteckte Esper müsst ihr verzichten, dafür werden sie gründlicher erforscht

Esper, so heißen die Beschwörungen in Final Fantasy XVI diesmal. Ihnen kommt eine besondere Bedeutung zu, die über das Beschwören in Kämpfen in vorherigen Teilen weit hinaus geht. Sie spielen auch in der Story eine wichtige Rolle, wie wir wissen. Einige dieser Esper und ihre Domini haben wir in den Trailern bereits kennengelernt.

Der letzte Trailer bot am Ende zudem ein antikes Wandgemälde. Es zeigt Bahamut, Titan, Garuda, Shiva, Leviathan und Ifrit. IGN wollte in einem neuen Interview wissen, ob das schon alle Esper sind, oder ob das Spiel weitere Überraschungen für uns bereithält.

„Das Wandgemälde, das am Ende des Trailers gezeigt wird, den wir kürzlich enthüllt haben, erzählt nicht die Geschichte, die in Final Fantasy XVI erzählt wird – es wurde in einem alten Zeitalter gemalt, vor vielen Äonen. Sie können also davon ausgehen, dass die Esper, die auf dem Wandgemälde zu sehen sind, die Esper sind, die historisch in Valisthea existiert haben“, erklärt Kazutoyo Maehiro, Creative Director von Final Fantasy XVI.

Die meisten dieser Esper können wir bereits ihren Domini zuordnen. Hugo Krupka ist Dominus von Titan. Benedikta Harma ist Dominus von Garuda. Der Kampf zwischen Bahamut und Odin war atemberaubend, ihre Domini haben wir zuletzt auch kennengelernt. Dion Lesage, Kronprinz des Kaiserreichs Sanbréque, ist Dominus von Bahamut. Barnabas Tharmr ist Dominus von Odin.

Ifrit, Shiva, Phoenix und Ramuh haben wir auch schon gesehen. Über Ramuh wissen wir bisher am wenigsten. „Es könnte tatsächlich etwas schwierig sein, zu beantworten, ob all diese Esper, die auf dem Wandbild zu sehen sind, auch erscheinen werden … wie auch immer, mehr als das ist immer noch ein Geheimnis, haha. Esper sind das Herzstück der Geschichte von Final Fantasy XVI“, so Kazutoyo Maehiro weiter.

Und dann folgt die Antwort auf die Frage, ob es noch Überraschungen gibt. „Im Gegensatz zu den Beschwörungen in anderen Teilen der Serie gibt es nicht allzu viele davon, und es gibt auch keine versteckten Überraschungs-Esper. Das liegt aber daran, dass sich die Geschichte auf die Esper konzentriert – der Verzicht auf versteckte Esper oder eine große Anzahl von ihnen bedeutet, dass wir jedes Esper und seinen Dominanten gründlicher erforschen können“, erklärt Maehiro.

Final Fantasy XVI befindet sich für PlayStation 5 in Entwicklung und soll nach derzeitigem Stand im Sommer 2023 erscheinen. Besucht unser Artikel-Archiv für weitere Details. Ihr erfahrt dort, wie politisch Final Fantasy XVI wird, warum es keine Open-World bietet und wieso man auf ein Befehls-basiertes Kampfsystem verzichtet.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix