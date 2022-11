God of War Ragnarök: Selbsthilfegruppe mit Ben Stiller und John Travolta sorgt für Lacher

Es gibt Promotion und Promotion. Wenn witzige Ideen und genug Geld zusammenkommen, dann gibt es Promotion wie jene zu God of War Ragnarök. Sony veröffentlichte einen amüsanten Kurzfilm. In den Hauptrollen: Ben Stiller, John Travolta, LeBron James und ihre Kids.

Sie treffen sich in der Eltern-Selbsthilfegruppe und sprechen darüber, was man von der Beziehung zwischen Kratos und Atreus lernen kann. Sagen wir so, es ist ein stetiger Prozess. Und das Kratos-Kostüm hilft dabei.

Der Kurzfilm:

Bildmaterial: Sony