Final Fantasy XVI: In einen NPC, mit dem ihr vielleicht nie redet, floss besonders viel Arbeit

Im Anschluss an die Veröffentlichung des letzten Trailers haben die Entwickler von Final Fantasy XVI wieder zahlreiche Interviews mit Medien abgehalten. Daraus gehen natürlich wieder viele neue Details hervor. Mit dem PlayStation Blog sprachen Naoki Yoshida und Co. dabei auch über noch unbekannte Charaktere.

Sie werden gefragt, welcher jeweils ihr Lieblingscharakter ist. Und die Macher antworten ziemlich ausschweifend und gehen dabei auch auf Charaktere und Details ein, die uns noch gar nicht vorgestellt worden.

Producer Naoki Yoshida findet Protagonist Clive „einzigartig“, er sei ihm besonders ans Herz gewachsen. Auch, weil so viel Arbeit des Teams in ihn floss. Director Hiroshi Takai hingegen mag Byron besonders. Dieser Charakter wurde noch nicht enthüllt.

„Er wurde noch nicht enthüllt, aber ich mag Byron, der ab einem bestimmten Punkt in der Story auftaucht. Er hat eine unheimlich sympathische Art: sehr heiter und großherzig. […] Leider kann ich nicht zu viel dazu sagen, weil es sonst ein Spoiler wäre, aber die Szene, in der er das erste Mal auftaucht, rührt mich enorm“, so Takai.

Takai gibt sich sehr gerührt von Byron: „Bei den ersten Szenenchecks kamen mir vollkommen unerwartet die Tränen. Ich bin mir sicher, dass in Zukunft Infos zu ihm veröffentlicht werden. Wenn ihr ihn im Spiel seht, dann denkt an dieses Interview, haha!“

Auch Maehiro mag neben Clive einige noch nicht vorgestellte Charaktere besonders gern, redet aber noch nicht darüber. Anders der Localisation Producer Koji Fox. Er mag viele Charaktere und mit dabei ist ein noch unbekannter NPC, ein Barde.

„Es gibt so viele einzigartige Charaktere in XVI, dass ich mich nur schwer entscheiden kann (und über die meisten darf ich an dieser Stelle noch nicht reden). Also sagen wir einfach, dass für mich an vierter Stelle nach [zensiert], [zensiert] und [zensiert] der Barde kommt, der von Clives Taten singt“, so Fox.

„Ursprünglich sollte dieser NPC nur Gedichte rezitieren – je nachdem, an welchem Punkt der Hauptstory Clive gerade war. Aber wir dachten, es wäre lustig, wenn er das wie ein echter spleeniger Barde singen würde. Also haben wir einen talentierten Sprecher ins Studio gerufen, der auch in der Bardenkunst (Bardenkunst?) geschult ist, und ließen ihn zwei Versionen aufnehmen: Eine gesprochene und eine in schmachtend, altertümlichen Stil“, erklärt Koji Fox weiter.

„Dabei gingen wir davon aus, dass wir eh die erste nehmen würden. Aber als Herr Soken (FFXVI-Komponist) die gesungenen Verse hörte, beschlossen er und sein Team, für jeden Lautenmusik zu kreieren – obwohl das mehr Arbeit für sie bedeutete, weil wir die Lieder a capella und mit völlig unterschiedlichen Tempos und Tonlagen aufgenommen hatten“, so Fox.

„Das Ergebnis war so gut, dass alle anderen vertonten Sprachen (inklusive Japanisch) mitgezogen sind: Sie schrieben ihre Texte um, um sie an die Melodien anzupassen, und holten talentierte Sänger an Bord, die der Rolle gewachsen waren. Und all das für irgendeinen NPC, mit dem manche Spieler während des gesamten Spiels vielleicht kein einziges Mal sprechen werden“, verrät Koji Fox.

Final Fantasy XVI soll im Sommer 2023 erscheinen. Zum Ende des Jahres hofft Producer Naoki Yoshida, uns den Veröffentlichungstermin konkreter zu nennen. Zu etwa 95 % sei das Spiel inzwischen fertiggestellt, aber Fehlerbehebungen nehmen viel Zeit in Anspruch.

