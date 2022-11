Final Fantasy XVI ist zu etwa 95 % fertiggestellt und weitere Details sollen bald folgen

In einem großen Interview mit der japanischen Famitsu hat Director Hiroshi Takai verraten, dass Final Fantasy XVI derzeit zu etwa 95 % fertiggestellt sei. Naoki Yoshida ergänzte, dass man noch in diesem Jahr weitere Informationen veröffentlichen wolle.

Yoshida, der sich nach eigenen Angaben in den letzten Jahren an die Online-Spieleentwicklung gewöhnt habe, gab zu bedenken, dass bei physischen Offline-Produkten auch erst die Discs produziert werden müssen und viel Logistik dranhängt. Nach dem Mastering könnten deshalb mehrere Monate vergehen.

Man spiele das Spiel derzeit Tag für Tag durch und bessere Ecken und Kanten aus. Yoshida ergänzt, der Umfang des Spiels sei enorm und die Fehlersuche nehme viel Zeit in Anspruch. Fast alle Programmierer seien derzeit damit beschäftigt, den Code zu optimieren und Fehler zu heben. Director Takai witzelt, dass es derzeit verboten sei, neuen Code hinzuzufügen, weil das eine neue Fehlerquelle sein könnte.

Final Fantasy XVI nähert sich der Fertigstellung, soviel ist sicher. Ob wir noch in diesem Jahr einen konkreten Veröffentlichungstermin erfahren? Fakt ist aber auch, dass uns in den nächsten Wochen noch einige neue Details erwarten. Yoshida und Co. waren auch Interview-Tour.

Vor etwa zwei Wochen veröffentlichte Square Enix den neuesten Trailer zu Final Fantasy XVI. Das neue Video zeigt uns ein Valisthea, das im Sterben liegt. Die Kristalle verblassen, was gleichzeitig auch Ursache für die politischen Unruhen zwischen den Königreichen ist. Naoki Yoshida verglich die Mutterkristalle einst mit Ölfeldern unserer Welt.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix