Gestern veröffentlichte Sony einen charmanten wie witzigen Promo-Trailer zu God of War Ragnarök. In den Hauptrollen: Ben Stiller, John Travolta und LeBron James. Das hat man sich etwas kosten lassen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Das heute veröffentlichte Promo-Video speziell für den japanischen Markt… nun, es ist wirklich speziell. Schaut es euch unten an! God of War Ragnarök erscheint am 9. November exklusiv für PlayStation.

Das Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sony