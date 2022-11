PlayStation VR2: Sony verrät endlich Preis und Termin und kündigt 11 neue Spiele an

Mit einem neuen Blogbeitrag hat Sony heute den Veröffentlichungstermin und den mit Spannung erwarteten Preis von PlayStation VR2 bekannt gegeben. Das Gerät erscheint am 22. Februar 2023 zu einem Preis von 599,99 Euro. Im Lieferumfang ist das VR2-Headset, ein VR2-Sense-Controller sowie Stereo-Headphones enthalten.

Am gleichen Tag veröffentlicht Sony auch eine VR2-Sense-Ladestation, die im Lieferumfang des Headsets nicht enthalten ist. Sie kostet einzeln 49,99 Euro. Neben einem normalen VR2-Bundle gibt es auch ein Horizon-Bundle des Headsets mit dem gleichen Lieferumfang, zusätzlich aber einem Downloadcode für Horizon Call of the Mountain. Kostenpunkt: 649,99 Euro.

Vorbestellungen sollen noch in diesem Monat möglich sein, auch diesmal zunächst exklusiv über PlayStation Direct. Details dazu findet ihr auch im deutschsprachigen PlayStation Blog, ebenso wie konkrete technische Daten des Geräts.

Parallel zu diesen Neuigkeiten kündigte man auch gleich 11 neue PSVR2-Games an. The Dark Pictures erhält beispielsweise einen VR-Ableger, ebenso wie Crossfire und Cities. Alle Spiele und Details findet ihr im PlayStation Blog.

Bildmaterial: Sony