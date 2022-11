Forspoken zeigt euch, welche Gedanken man sich zur Magie in Kämpfen gemacht hat

Square Enix und Sony haben den zweiten Teil der neuen „Deep Dive“-Videoreihe zu Forspoken veröffentlicht. Im ersten Teil ging es um die Parkour-Skills unserer „zaubernden Akrobatin“ Frey. Diesmal widmet man sich den magischen Kämpfen im Detail.

Der verheerende „Bruch“ sucht das schöne Athia heim. Frey, die bekanntlich auch irgendwie dort landet, steht aber zum Glück eine breite Palette von Zaubern zur Verfügung. Die Macher haben sich dabei besonders viele Gedanken gemacht, wie die Magie aussehen soll.

„Auf keinen Fall wollten wir so etwas wie Feuer oder Felsbrocken haben, die einfach aus dem Nichts auftauchen. Das hätte natürlich funktioniert und auch keine Probleme bereitet, aber das erschien uns irgendwie zu vorhersehbar und langweilig, insbesondere für ein Spiel, bei dem Magie eine derart wichtige Rolle spielt“, erklärt Ryota Nozoe im PlayStation Blog.

„Wir entschieden, dass für alle Zauber eine Grundregel gilt: Sie beginnen mit magischer Energie und gehen dann über in Naturphänomene wie das Feuer oder die Felsbrocken. Wenn der Zauber dann gewirkt wurde, verblasst er wieder zu magischer Energie, bevor er völlig vergeht“, so Nozoe. So weit die Grundlagen. Wie das aussieht, zeigt das neue Video.

Entwickelt wird Forspoken von Luminous Productions. Das Studio wurde erst 2018 gegründet, zunächst unter der Leitung von Hajime Tabata, der sich jedoch später zurückzog. Die Macher verfolgen den Anspruch, die „hochwertigste Grafik in einem Open-World-Spiel“ zu bieten.

Forspoken folgt Frey, einer New Yorkerin, die in das grausame Land Athia transportiert wird. Frey sucht nach einem Weg nach Hause und muss ihre neuen magischen Fertigkeiten einsetzen, um durch das Land zu reisen und monströse Kreaturen zu bekämpfen.

Forspoken soll am 24. Januar 2023 für PlayStation 5 und PCs erscheinen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Forspoken, Square Enix, Luminous Productions