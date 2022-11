Pokémon Karmesin und Purpur: Das neue Pokémon Gierspenst gibt es in zwei Formen

The Pokémon Company hat soeben den Truhen-Teaser zu einem neuen Pokémon aufgelöst. Beim neuen Truhen-Pokémom handelt es sich um Gierspenst! Somit kennen wir nun einen weiteren Neuzugang für Pokémon Karmesin und Purpur.

Gierspenst verstecken sich überall in der Paldea-Region und warten darauf, dass ihnen jemand über den Weg läuft. Señor Jim und Professor Willow haben sich zusammengeschlossen, um einen Weg zu finden, eines zu fangen. Wir werden euch zu Neuigkeiten bezüglich ihrer Forschungsergebnisse auf dem Laufenden halten.

Gierspenst ist vom Typ Geist und taucht in der Truhenform und der Wanderform auf. Es verfügt über die Fähigkeit Hasenfuß. Dies gilt zumindest für die Truhenform, die Forschung zur Wanderform muss zunächst wohl noch vertieft werden.

Zusätzlich gab man heute bekannt, dass Pokémon Karmesin und Purpur sowie Pokémon GO im nächsten Jahr miteinander verbunden werden. So könnt ihr dann die Wanderform von Gierspenst in Pokémon GO erhalten. Jedoch können Pokémon aus Pokémon GO nicht direkt nach Purpur und Karmesin übertragen werden. „Die Unterstützung von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur durch Pokémon HOME wird voraussichtlich nach der Veröffentlichung der Spiele ermöglicht“, führt The Pokémon Company weiter aus.

Man darf gespannt sein, welche Einblicke The Pokémon Company bis zur Veröffentlichung am 18. November noch gibt. Die ersten Previews sind schon da – es gab durchaus gemischte Stimmen. Die Open-World wurde gelobt, aber vor allem die Technik fand viel Kritik.

Jedenfalls werden Pokémon Karmesin und Purpur einige Neuerungen bieten. Drei Pfade erwarten euch bei eurem Abenteuer, zwischen denen ihr frei wählen könnt. Das neue „Let’s Go“-Feature soll euch einige Dinge erleichtern und natürlich erwarten euch die neuen Terakristallisierungen. Derzeit gibt es noch Bundles mit Merchandise.

Gierspenst wird enthüllt

Woher stammen die mysteriösen Münzen?

