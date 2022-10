Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis erhält zu Halloween einen Termin und neuen Trailer

Pünktlich zu Halloween hat Koei Tecmo einen neuen Trailer zu Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse veröffentlicht und dem Spiel mit dem 9. März 2023 einen konkreten Termin verpasst.

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis wurde einst bei Nintendo Direct für eine Veröffentlichung für Nintendo Switch angekündigt, erscheint jedoch auch für PlayStation, Xbox und PCs.

Koei Tecmo schließt damit eine große Lücke. Denn es handelt sich nicht um ein brandneues Spiel, sondern um eine Lokalisierung von Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, das 2008 für Nintendo Wii bisher nur in Japan erschienen ist.

Am Ende des neuen Videos werden euch die Frühkäuferboni vorgestellt. Einen Bonus gibt es auch für SpielerInnen, die einen Speicherstand zu Maiden of Black Water besitzen.

Der neue Trailer:

