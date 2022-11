Final Fantasy XVI bietet sechs große Länder, aber ihr könnt sie nicht alle erkunden

Wir wissen bereits, dass Final Fantasy XVI keine Open-World bieten wird. Das hatten die Macher schon bei der letzten Interview-Runde deutlich eingeräumt und auch gute Gründe geliefert, wieso man sich so entschieden hatte.

Director Hiroshi Takai erneuerte dieses Bekenntnis auch im neuen Interview mit der Famitsu. Letztlich entschied man sich auch gegen die Open-World, weil man glaubte, dass Fans stattdessen lieber ein Spiel mit einer sich entwickelnden Handlung bevorzugen würden, auch wenn man die Art von anderen Teilen der Reihe betrachtet.

Nun ist es aber natürlich auch so, dass Final Fantasy XVI eine Geschichte erzählt, die sich über mehrere Kontinente und Reiche erstreckt. Sechs Reiche gibt es in Valisthea, in dem ein weltumspannender Konflikt herrscht. Wir werden sie nicht alle erkunden, wie Naoki Yoshida im Famitsu-Interview erklärt.

Laut Yoshida gehe es nicht in erster Linie darum, die Länder zu bereisen. Creative Director Kazutoyo Maehiro ergänzt, dass man der Geschichte folge und ein Land besuche, weil man dort ein bestimmtes Ziel habe. Teilweise hätten Städte auch nur symbolischen Charakter.

Wie sich das letztlich im fertigen Spiel äußert, wird sich zeigen. Nachdem aber unlängst bekannt ist, dass Final Fantasy XVI kein Open-World-RPG ist, dürfte sich die Erwartung zu frei erkundbaren Kontinenten und Ländern ohnehin in Grenzen gehalten haben.

