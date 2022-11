Die Neuerscheinungen im November 2022

Und da ist auch schon der 1. November. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Zweimal gezwinkert, dann ist der 1. Dezember und es wird schon wieder langsam knapp.

Nicht knapp: Die Liste der Neuerscheinungen im November 2022. Naturgemäß ist viel los im Vorweihnachtsgeschäft. Und naturgemäß hauen Nintendo, Microsoft und Sony ihre Spiele raus, die jeweils das Weihnachtsgeschäft beherrschen sollen.

Bei Sony ist das zweifelsohne God of War: Ragnarök. Bei Nintendo hat es mit Zelda: Tears of the Kingdom nicht geklappt, aber Pokémon Karmesin und Purpur sind quasi auch Selbstläufer. Microsoft leckt Wunden: Starfield und Redfall hätten es werden können, sind es aber nicht.

Neben diesen vermeintlichen Blockbustern warten unter anderem Sonic Frontiers und Tactics Ogre: Reborn. Darüber hinaus gibt es wieder einige Switch-Portierungen und nachträgliche Handelsversionen.

Welches sind eure Must-Haves im November?

Unsere Auswahl im November 2022:

