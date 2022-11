Harvestella: Das Lebenssimulations-RPG ist erhältlich und zeigt den Launchtrailer

Square Enix veröffentlicht heute das Lebenssimulations-RPG Harvestella für Nintendo Switch und Steam. Im Launchtrailer erhaltet ihr nochmals einen kurzen Einblick ins Spiel.

Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion, die ihr unter anderem bei Amazon* bestellen könnt. Eine Demo steht auch bereit. Im fertigen Spiel setzt man Demo-Feedback um, beispielsweise vergeht die Zeit dann langsamer.

Die fünfte Jahreszeit ist kein Karneval

Besonderer Twist: Zwischen den Jahreszeiten folgt die Zeit des Todes. Silentium. Die Ernte verdorrt, das Leben ist in Gefahr. Hier setzt die Story natürlich an. Landwirtschaft, Angeln und Viehzucht gilt es, an den Jahreszeiten auszurichten, insbesondere natürlich an der todbringenden Dürrezeit Silentium. Dann könnt ihr dafür einen speziellen Dungeon besuchen.

Der Launchtrailer zu Harvestella

Bildmaterial: Harvestella, Square Enix, Live Wire