Das nächste Rätsel: Pokémon-Fans wundern sich über Website mit mysteriöser Truhe

The Pokémon Company treibt in letzter Zeit wirklich einigen Schabernack mit Pokémon-Fans. Das Rätsel um Enigmaras Partner-Pokémon. Die aufregende Enthüllung von Gruff, einem neuen Pokémon in Karmesin und Purpur. Das putzige Zorua-Event, auch wenn es einige Probleme damit gab.

Heute nun seltsame goldene PokéStops und ein unbekanntes Pokémon, das euch nach dem Community Day mit Dratini plötzlich in Pokémon GO auf Schritt und Tritt verfolgt. Damit dürfte auch der neueste Schabernack im Zusammenhang stehen: Eine mysteriöse Teaser-Website mit einer geschlossenen Truhe.

Begleitet wurde die Vorstellung dieser neuen Website von einer Nachricht in den sozialen Medien. „000“ steht im Tweet, genau wie zum Start auch auf der Website. Fans spekulieren, dass die Schatztruhe im direkten Zusammenhang mit den neuen goldenen Münzen in Pokémon GO stehen dürfte.

Diese werden jetzt weltweit gesammelt und kommen wohl zu gegebener Zeit auch zum Einsatz. Das Event wird derzeit noch ausgerollt. Vermutlich erfahren wir schon mehr, wenn dieser Tag endet und TrainerInnen weltweit fleißig Münzen gesammelt haben.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Update: Schon kurz nach 15 Uhr, etwa eine Stunde nach dem Start der Teaser-Website, hat sich die Truhe leicht geöffnet. Auf der Website wird jetzt die Zahlenfolge 039 angezeigt.

Bildmaterial: The Pokémon Company