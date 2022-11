Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ist ab sofort erhältlich

Heute erscheint hierzulande Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Steam. Bandai Namco zeigt uns deshalb noch den deutschen Launchtrailer.

Bei den Editionen habt ihr die Wahl zwischen Standard, Special und Deluxe. Die Standard Edition gibt es auf allen Plattformen und besteht aus dem Spiel. Für PS5 und Switch legt man in der Special Edition noch den Season Pass hinzu. Bei Steam erhält ihr in der Deluxe Edition noch den Soundtrack obendrauf.

Das Spiel verfügt über deutsche Texte. Darüber hinaus gibt es einen lokalen Mehrspielermodus für zwei SpielerInnen. Im Season Pass enthalten sind drei Sets mit Kostümen, Möbeln und einer Mini-Story. Das erste Set ist bereits erhältlich, der DLC „Winter Tales“, welcher die kalte Jahreszeit mit sich bringt.

Doraemon, Nobita und ihre Freunde landen auf einem unbekannten Planeten. Dort helfen sie einem neuen Freund, seinen Traum-Bauernhof aufzubauen. Fans müssen sich also nicht zu sehr umgewöhnen.

Ihr bestellt die Felder, bringt die Ernte ein und kümmert euch um die Tiere. Mit Doraemons geheimen Apparaten geht das sogar ruckzuck. Ihr entspannt euch mit euren Freunden bei einem leckeren Essen und beim Angeln. Im lokalen Spiel könnt ihr mit einem Freund einen gemeinsamen Bauernhof bauen!

Der deutsche Launchtrailer

DLC „Winter Tales“

