Das war… Kalenderwoche 34/2020

In den letzten Tagen fand eine Indie World von Nintendo statt, welche einige Neuankündigungen und überraschende Spontanveröffentlichungen bot. Neben vielen Videos gab es auch Neuigkeiten zur nächsten Konsolengeneration und einige Teaser und Gerüchte. Zum Schluss gibt es dann noch zwei neue Reviews, eine Kolumne und die aktuelle Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie es bereits Tradition ist, erfolgte die Ankündigung der neusten Nintendo-Ausstrahlung Indie World sehr kurzfristig. Neben einigen Neuankündigungen gab es dabei auch die eine oder andere sofortige Veröffentlichung. Die wichtigsten Programmpunkte findet ihr im Folgenden.

Im Hinblick auf die kommende Konsolengeneration startete Sony mit einem Werbevideo die weltweite Kampagne in Richtung Veröffentlichung von PlayStation 5. Microsoft äußerte sich in der Person von Phil Spencer dahingehend, dass man nicht anstrebe, unbedingt mehr Konsolen als Sony oder Nintendo zu verkaufen. Wichtiger seien die gebotenen Erfahrungen für die Spielerschaft.

Als Nächstes kommen wir zu einer Reihe Teaser und Gerüchten. So steht für die nächste Woche eine Neuankündigung von Falcom an. Mit einem weiteren Bild teasert zudem Mistwalker das kommende Projekt Fantasian (Mobil). Zwei neue Alterseinstufungen von Tales of Arise (PS4, Xbox One, PC) weckten zudem Hoffnungen, dass die Verschiebung der JRPG-Hoffnung nicht allzu dramatisch sein könnte. Apropos Hoffnung: Bei Amazon U.K. tauchte kurz eine Switch-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword auf. Sogar Vorbestellungen waren möglich.

Warner Bros. hat mit Gotham Knights (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) den nächsten Ableger der Arkham-Reihe enthüllt, welcher ganz ohne Batman auskommen muss. Des Weiteren legte man auch mit Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series X, PC) von Rocksteady nach. Compile Heart macht derweil mit der Neptunia-Reihe weiter, nach einem Teaser kennen wir aber vorläufig doch nur das Logo von Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse (PS5). Zu den Veröffentlichungen je mit einem Launchtrailer versorgt wurden Mortal Shell (PS4, Xbox One, PC) (Link), Gleamlight (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Aokana: Four Rhythms Across the Blue (Switch) (Link).

Neu enthüllt wurde mit Ghost of Tsushima: Legends (PS4) ein Koop-Mehrspielermodus zum Samurai-Spiel. Das letzte Team erhielt aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) das Vorstellungsvideo, neues Gameplay-Material zeigt uns The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4) und diverse Informationen haben wir zum Kickstarter-Projekt Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X, PC) für euch gesammelt. Die Geschichte aus dem zweiten Teil von Prinny 1•2: Exploded and Reloaded (Switch) stand im neusten Trailer im Zentrum, am 30. September geht Baldur’s Gate 3 (PC) in den Early Access und aus Windbound (PS4, Switch, Xbox One, PC) gab es Einblicke in die rätselhafte Story.

Nächste Woche steht auch No Straight Roads (PS4, Switch, Xbox One, PC) an, ein Übersichtstrailer und ein Video zu den Switch-Features stellen das Musik-Action-Game nochmals im Detail vor. Die Charaktere zeigten sich aus Fallen Legion Revenants (PS4, Switch) und ab sofort sind die Battletoads (Xbox One, PC) zurück. Einen neuen Trailer gibt es auch zu KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! Plus (PS4, Switch) und ebenfalls in Dungeons geht es in Yomi wo Saku Hana (PS4, Switch, Xbox One). Auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste leider Sports Story (Switch).

Das bisher Switch-exklusive New Super Lucky’s Tale ist ab sofort auch noch für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich, während Danganronpa 2: Goodbye Despair nun auch für Mobilgeräte verfügbar ist. Die ersten DLC-Charaktere zum stolzen Preis trudelten bereits zu Fairy Tail (PS4, Switch, PC) ein, Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhält bald Verstärkung durch Muten Roshi und in My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) trat in den letzten Tagen Mei Hatsume in den Ring. In der nächsten Woche folgt dann ein kostenloses Update inklusive neuer Kämpferin zu Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Ab sofort gibt es in Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Switch) einen neuen kompetitiven Modus. Auf der kuriosen Seite anzusiedeln ist ein weiteres ASMR-Video zu Pokémon und die Landschaften aus Death Stranding (PS4, PC) wurden von einem Fotografen in der Realität gesucht.

Zwei neue Reviews konntet ihr in den letzten Tagen bei JPGAMES finden. Der 8-bit-Titel Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) setzt direkt beim Vorgänger an und bietet neues Futter für Fans der Retro-Castlevania. Genau unter die Lupe genommen haben wir auch Min Min aus Super Smash Bros. Ultimate (Switch) (zum Testbericht).

In einer neuen Kolumne haben wir die Verschiebung von Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series X, PC) zum Anlass genommen, die Wichtigkeit des Launch-Line-ups von Konsolen ganz allgemein einzuordnen.

In unserer heutigen Sonntagsfrage geht es um euer Geld. Wie viel seid ihr bereit, für eine PlayStation 5 maximal auszugeben? Wenn Sony dann endlich den Preis nennt, kann dann die Budget-Planung angegangen werden.