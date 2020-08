Falcom kündigt nächste Woche ein neues Spiel an

In der nächsten Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins wird Falcom ein neues Spiel ankündigen. Gemäß Toshihiro Kondo, Präsident von Falcom, wird dieses mit der neuen Engine entwickelt und verfügt dadurch über eine verbesserte Grafik.

Wir wissen bereits, dass der nächste Teil der Trails-Reihe vollständig in der neuen Entwicklungsumgebung entsteht. Bereits das kommende The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki enthält zumindest eine Szene mit der neuen Engine. Neben Trails ist auch Ys ein heißer Tipp bei Falcom.

via Gematsu, Bildmaterial: Falcom